Примерно полгода назад, 25 августа 2021-го, физлицам дали возможность без посредников покупать иностранную валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже, где курс гораздо приятнее, чем в обменных пунктах. Сегодня стало известно, что этой возможности уже нет.

Решением Правления Белорусской валютно-фондовой биржи временно приостановлен допуск физлиц к участию в валютных торгах, сообщили корреспонденту Onlíner в БВФБ.

Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев физлица могли покупать доллары, евро и российские рубли на торгах наравне с предприятиями.

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