Беларусь и Россия приняли решение отказаться от доллара в расчетах за нефть и газ и перейти на российский рубль, пишет Смартпресс.

“Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчётах”, – сказал премьер-министр Роман Головченко.

“Это естественное абсолютно, наверное, решение в силу известных обстоятельств. Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили, и наконец, не было бы счастья, да несчастье помогло”, – добавил премьер.

Он также уточнил, что Беларусь и Россия будут работать в российских рублях.

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