Николай Басков одним из первых поддержал в своём Инстаграме спецоперацию России на Украине. И тут же получил поток хейта от украинских блогеров и коллег.

Потом личный телефон артиста был обнародован в соцсетях, а затем и взломан хакерами.

В эксклюзивном интервью kp.ru Николай Басков рассказал, как справляется с этим потоком негатива в свой адрес.

– Николай, наверняка ты предполагал, сколько яда на тебя выльется, почему не стал отмалчиваться?

– Ну, сейчас не время бояться. Сейчас время отстаивать свои позиции и понимать ту политическую ситуацию, с которой мы столкнулись со стороны Америки и Европы. Я же сын военного и с 1990 года всегда интересовался политикой и историей, как развивались многие страны в разные эпохи. И для меня было понятно, что все это нагнетание уже подходит к определенному выплеску. Мы все помним, что было в 2014 году, когда на Украине был произведен захват власти и выбранный президент Виктор Янукович покинул страну.

И в 2004-м, когда происходила оранжевая революция. На мой взгляд, действия, которые были год назад в Белоруссии – это прототип того, что происходило на Украине в 2014 году. Хотели расшатать общество и тем самым оказаться ближе к нашей стране. Я понимал, что наша спецоперация на Украине вынужденная. У меня много друзей, которые жили и живут в ДНР и ЛНР, и я со многими переписывался. А весь мир почему-то молчал о том, что происходило и в Одессе и под Дебальцево…Ну, только одна аллея ангелов говорит сама за себя для всего мира. Но мир этого не видит. Мир этого не слышит.

– Но на тебя столько негатива в соцсетях после публикации обрушилось… Думаю, ты как мирный человек, как музыкант, к такому не был готов…

– Я уже с атаками хейтеров сталкивался, когда поддержал Александра Григорьевича Лукашенко и поехал выступать на Минск-арену. И тогда я уже столкнулся с волной хейта, которая была направлена против меня из Прибалтики, из Польши. Я понимал, что там работает срежиссированная команда колл-центров, которая четко пишет негативные комментарии в соцсетях по чьему-то приказу.

– А сейчас угрозы были в твой адрес?

– Конечно. Сейчас мой телефон находится в определенном месте и все эти неадекватные звонки и сообщения с угрозами обследуются органами.

– Но тебя не удивила позиция Инстаграма, который твою публикацию о поддержке России пометил, как ложную информацию?

– А я считаю, что это маленькая моя победа. Наш президент верно говорит, что нас не слышат, не хотят видеть наши аргументы.

-Правда, что твой телефон не только атаковали, но и взломали украинские хакеры?

– Да, я не мог двое суток взять телефон в руки, потому что на него и на мои соцсети была массированная атака. То есть, везде был срежиссированный поток негативной информации. Все это было направлено на то, чтобы не только запугать меня, но и запугать наше население и внести дисбаланс в общество.

– А что они хотели? Угрожали? Или просто хотели, чтобы ты замолчал?

– А было все. И проклятия, и гробики, и чего только не было. То есть, такое, можно сказать, просто изрыгание ненависти. И вообще, воздействие в последнее время на нашу страну направлено на то, чтобы дестабилизировать наше общество. И я следующий пост свой в Инстаграме выложил по поводу русофобии и по поводу того, что действительно кто-то начал говорить – ой, как стыдно, быть русским сейчас некомфортно… Что значит? Мы родились в этой стране, наши деды, бабушки в 1945 году подарили нам новую страну – это был СССР. Да, к сожалению, он распался. И судя по всему, это тоже было все неспроста, если посмотреть сейчас, как политически все развивалось и для чего это было сделано. Россия сейчас стала сильной державой, самостоятельной державой. Поэтому понятно, на что направлена истерия, которая происходит в Европе и в Америке. Посмотрите, как расшатано все общество, особенно на Украине. Если говорить о демократии, то какая там демократия? Там закрывали оппозиционные каналы, которые говорили о том, что происходит в ДНР и ЛНР, говорили об агрессии. Но на это закрывали глаза. И в последнем выпуске Никиты Михалкова, в его программе «Бесогон» – там приведены прекрасные факты, в которых многие украинские политики открыто заявляют, что они хотят Россию стереть с лица земли, сбросить на нас атомную бомбу и просто, как они говорят, избавить мир от москалей и кацапов.

– Но вообще чудовищная история с Валентином Юдашкиным, потому что тяжело больной человек лишён возможности показать свою работу на Неделе моды в Париже. Фактически, европейское модное сообщество выступает киллерами талантливого человека. Вот ты, может, поддержал его звонком или там еще как-то…

– Я только сейчас восстановил свой телефон и мне приходится вручную закачивать все контакты, звонить своим друзьям. Просто все, что сейчас происходит, направлено полностью на санкции. И русофобия, которая сейчас в мире прогрессирует, направлена на то, чтобы мы себя почувствовали жалкими, ничтожными, неуверенными людьми второго сорта. Вот против нас, можно сказать, объединился доллар и евро, мол, вы, типа, никто. Вы, русские, что вы можете сказать? Поэтому, мне кажется, сейчас как раз самая главная позиция нашей страны, нашего государства это в единении, сплоченности, в гордости за то, что мы русские. И то, что, может быть, нас сейчас закроют от всего мира, – ну и прекрасно.

– То есть, Нетребко и Гергиев, которых тоже отстранили от работы в Европе, не потеряют ничего?

– Да почему? У нас, что, не для кого здесь петь? Страна с такими природными ресурсами и с такими энергоресурсами не может полностью стать самостоятельной и восстановить все, что ей не хватает? Мы делаем самое лучшее оружие в мире на сегодняшний день. Мы справимся и с лекарствами, мы справимся и с техникой, мы справимся и с машинами. Просто прекрасное время для того, чтобы полностью обновить, восстановить свою экономику. Лично я не боюсь никаких санкций. У меня нет счетов и недвижимости за границей.

– А на какую соцсеть ты сейчас делаешь ставки? Потому что Инстаграм и Фейсбук ушли. С Тик-Током непонятно, что происходит.

– Ну, я есть и в Одноклассниках, я есть и ВКонтакте. Надо принимать ситуацию, которая есть, и из нее искать выход. Вот и все. Но делать это совершенно спокойно.

Я понимаю, люди дестабилизированы эмоционально и психологически, они бегут за сахаром, они бегут за гречкой, некоторые просто не понимают, что им делать. На самом деле, надо понимать, что самое главное сегодня – это внутреннее спокойствие и уверенность в том, что постепенно мы опять создадим великую и сильную державу.

– Но ты был сейчас в Воронеже, поддерживал беженцев, как они вообще? Что говорят?

– Да для них это как глоток свежего воздуха. Ведь эмоциональная составляющая тоже очень важна. Люди, которые жили много лет в страхе и в состоянии войны, которая там происходила, конечно, они позабыли о радости, об улыбках. Они просто выживали. И на таких концертах было очень трогательно, когда люди плакали, когда они после каждой песни аплодировали как будто после сольного концерта. Люди мне кричали «спасибо» и говорили, что для них эта встреча очень важна, потому что мы не в стороне. И мои коллеги, которые ездят сейчас с концертами в поддержку беженцев делают тоже очень важное дело. Так как они чувствуют, что мы, известные артисты со званиями, но для нас не безразличны эти люди, мы с ними рядом. Поэтому я вот даже сегодня в такой толстовке, где написано «Своих не бросаем. За наших!».

– Понятно, что шоу-бизнес сейчас не будет прежним. Те же самые высказывания Данилко, Барских, которые называют тебя и многих других российских звезд трусами. Вот как ты к этому отнесся? Ранило тебя это как-то?

– Артисты, которые работали на два рынка – выступали и в Украине, и приезжали в Россию, и здесь были нашими друзьями, были нашими коллегами, получали премии наши национальные… Они зарабатывали здесь деньги, а теперь вдруг ни с того ни с сего бросили на нас поток негатива и ненависти. Я уверен, что уже принимаются меры для того, чтобы эти артисты не звучали в эфире, чтобы их клипы не крутились. Все рассудит время. Но сегодня все очень остро. И это то же самое, как, если представить, что муж с женой прожили определенное количество лет вместе и потом каждый друг на друга вылил весь негатив и то недовольство, которое как бы оказалось, что за 8 лет они в себе это где-то прятали. Поэтому это как в семье.

– Отписался кто-то от тебя из украинских артистов?

– Да. Огромное количество украинских артистов отписалось от меня. Но мне от этого ни жарко, ни холодно. Для меня самое главное – это то, что огромное количество россиян поддержали меня в этой ситуации, поддержали мою позицию, поддержали нашего президента. И с каждым днем глаза у многих открываются на то, что происходит и, конечно, наше единение, наша сплоченность и гордость за то, что мы русские и у нас большая страна, об которую нельзя вытирать ноги. Мы-великая нация. Хотя по всему миру сейчас происходит негласное уничтожение русской культуры. Я говорю сейчас про Анну Нетребко, которою отстранили от ролей. Про маэстро Валерия Гергиева.

Мировое безумие. Как на это реагировать? Да никак. Гордо поднять голову, сплотиться и идти дальше – помогать и поддерживать друг друга, несмотря на то расшатывание, которое сейчас происходит. Самое главное – это стальные нервы и обязательно вера, надежда на завтрашний день. Но при этом нельзя быть безучастным. Надо сплотиться и самое главное – наверное, должно появиться уважение к каждому из нас, к каждому нашему другу, товарищу, соседу. Эта ситуация должна преломить вообще отношение в обществе. Потому что сейчас необходима поддержка для каждого человека.

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