Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество военных, которые погибли, защищая свою землю.
По его данным, за первые 16 дней погибли 1300 украинских военных.
“У нас погибло где-то 1300 военных людей, а у России – более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло”, – сказал президент.
Зеленский пояснил, что это не его видение мира в целом, поскольку у россиян также есть родители.
Напомним, что российское Минобороны сообщало о 500 погибших. Сейчас центральные СМИ на эту тему молчат, но региональные медиа в России уже наполнены некрологами.
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