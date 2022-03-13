Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия планирует создать Херсонскую народную республику.

“Следуя сценарию 2014 года, россияне теперь отчаянно пытаются организовать в Херсоне фиктивный “референдум” за фальшивую “народную республику”, – написал Кулеба в твиттере.

В свою очередь, Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подготовки референдума.

“Херсонской областной прокуратурой возбуждено уголовное производство по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по сговору группой лиц”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Там отметили, что по данным следствия, на территории Херсонщины россияне готовятся к проведению “незаконного референдума и созданию квазиреспублики – “ХНР”.

Российская сторона информацию о “Херсонской народной республике” не комментировала.

Херсон в настоящее время занят российскими войсками. Но депутаты облсовета проголосовали против создания ХНР, несмотря на давление. В городе постоянно проходят митинги с лозунгом “Херсон это Украина”.

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