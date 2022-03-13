В Саудовской Аравии провели крупнейшую за десятилетия массовую казнь, во время которой был обезглавлен 81 человек.

Все казненные были признаны виновными в убийствах и участии в террористических организациях “Аль-Каида” и ИГИЛ, а также за пособничество йеменским повстанцам из движения хуситов. Каждому осужденному был предоставлен адвокат, власти соблюли исполнение всех прав в соответствии с законодательством Саудовской Аравии.

Казнь стала самой массовой в истории государства. Ранее, в 1980 году, власти казнили 63 боевика, захвативших заложников в крупнейшей мечети города Мекки в 1979 году.

Последняя массовая казнь в королевстве была совершена в январе 2016 года, когда были казнены 47 человек.

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