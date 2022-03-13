“В воскресенье, 13 марта 2022 года, футбольный клуб “Динамо-Брест” с грустью узнал о смерти Виктора Васильевича Рослюка. Сегодня бывшему игроку “сине-белых” должно было исполниться 63 года.

Рослюк родился 13 марта 1959 и всю свою карьеру провел в составе “Динамо-Брест”. Будучи воспитанником брестской СДЮШОР, он выступал за главную команду в периоды с 1977 года по 1983 год и с 1985 года по 1990 год.

На протяжении проведенного в “Динамо-Брест” времени Виктор Васильевич являлся основополагающим игроком команды и принял участие в 384 матчах, забив при этом семь мячей.

Важно отметить, что Рослюк являлся мастером спорта СССР”, — говорится в сообщении официального сайта клуба.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»