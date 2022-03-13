Антикоррупционная служба Казахстана задержала по подозрению в хищениях в нацкомпании “Казахтелеком” племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

“Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО “Казахтелеком” в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы”, – говорится в сообщении.

Кайрат Сатыбалдыулы – сын Сатыбалды Назарбаева, младшего брата экс-президента республики. Входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние оценивается в 163 млн долларов.

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