Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала Понтификата. Об этом сообщает пресс-служба.

Лукашенко отметил, что этот год в двустороннем сотрудничестве и в жизни белорусов особенный. Он ознаменован рядом юбилейных дат: 30-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом, 500-летием издания первого молитвослова на белорусском языке, 1030-летием создания первой христианской епархии на территории Беларуси.

Как сообщает пресс-служба президента, история взаимодействия Минска и Ватикана, деятельности Римско-католической Церкви в Беларуси является ярким подтверждением того, что путем диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи.

«Мы с гордостью вспоминаем прошлое и с надеждой смотрим в будущее. Беларусь разделяет Ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с Вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли. Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие тем», – добавил Лукашенко.

Он пожелал Папе Римскому Франциску здоровья, долголетия и Божьей милости в выполнении высокой апостольской миссии.

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