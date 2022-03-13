В конце февраля Лолита Милявская рассказала поклонникам о сложной ситуации, в которую попали ее родные в Киеве. Мама и дочь артистки вынуждены были скрываться в бомбоубежище. К счастью, сейчас семья звезды в безопасности.

58-летняя Лолита Милявская поделилась радостной новостью — мама и дочь наконец-то рядом с ней. Певица опубликовала ролик, на котором крепко обнимает и целует близких. Она также поблагодарила всех, кто помог воссоединению родственников.

«От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна», — говорила артистка, улыбаясь в камеру.

Напомним, что еще несколько дней назад родным Лолиты приходилось прятаться в бомбоубежище. Звезда очень переживала за их судьбу и особенно за здоровье мамы, которая накануне всех событий на Украине перенесла микроинсульт.

«Моя дочь плакала два дня и вчера сказала: «Мамочка, я не хочу умирать!». Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими и говорить ничего не имею права, потому что у меня есть единственная просьба, вернее крик — пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители могли покинуть страну», — молила она о помощи.

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