Как заплатить штраф, если он превышает доходы, а сбережения на “черный день” отсутствуют? С такими вопросами сталкиваются многие нарушители, особенно если попались пьяными за рулем. Сразу отдать государству, например, 200 базовых величин (6400 руб.), что предусмотрено ст.18.15 КоАП, – это не шутки. Как быть?

По административным делам

“Административка” наиболее распространена среди водителей. Тем не менее ст.16.7 ПИКоАП предусмотрена отсрочка и рассрочка штрафа – пишет Автобизнес.

Отсрочка – перенос срока исполнения штрафа на более позднюю дату. В настоящее время срок, в течение которого должен быть уплачен штраф, для физического лица – не позднее одного месяца со дня вступления постановления о наложении административного взыскания в законную силу (ст.17.2 ПИКоАП).

Рассрочка – это возможность оплачивать штраф частями в течение определенного периода времени.

Чтобы получить рассрочку или отсрочку по уплате штрафа, необходимы “препятствующие обстоятельства”. Отсутствие работы или низкий уровень дохода, наличие на содержании несовершеннолетних детей к ним вполне могут относиться.

Но это не все. Нужно обратиться в ГАИ с ходатайством о применении рассрочки или отсрочки, хотя инспектор может пойти на эти поблажки и по собственной инициативе, закон не запрещает. Максимальный срок по отсрочке – до 6 месяцев, рассрочка также предусмотрена на этот промежуток времени. При этом выносится постановление, в котором указываются сроки и порядок исполнения взыскания. Если просрочил или нарушил эти требования, постановление утрачивает свою силу по решению того, кто наложил взыскание. Дальше, будь добр, оплачивай штраф полностью.

По уголовным делам

Штраф может быть назначен и по уголовным делам, и это предусмотрено ст.317 УК РБ.

Статья 317. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств

1. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также штраф предусмотрен и по ст.317-1 УК за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, и по ст.317-2 УК за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления.

По уголовным делам этой категории размер штрафа может колебаться от 30 до 1000 базовых величин (ст.50 УК). В этой части все зависит от характера и степени опасности преступления, а также от материального положения осужденного. С учетом этих обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет, но не менее двух базовых величин ежемесячно либо с отсрочкой его уплаты на срок до одного года.

Если штраф взыскать невозможно и нет признаков умышленного уклонения от его уплаты, то штраф заменяется общественными работами (на срок от 60 до 360 часов).

Ну а если в действиях осужденного усмотрели умышленное и злостное уклонение от уплаты штрафа, то штраф могут заменить арестом из расчета “один день ареста – 10 базовых величин”, но на срок не свыше 3 месяцев. Либо ограничить свободу по схеме “один месяц – 5 базовых величин”, но на срок не свыше пяти лет.

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