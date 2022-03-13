Некоторые белорусские предприятия до 70% продукции экспортировали в Украину, и потеря этого рынка для них существенна, заявил председатель концерна “Белгоспищепром” Олег Жидков в эфире СТВ.
“Если говорить об экспорте на территорию Украины, в структуре общего экспорта концерна эта доля была 8,5 %. То есть это не такой уж существенный объем, но если в отдельности рассматривать некоторые предприятия, то экспорт в Украину доходил до 70%. Для отдельных предприятий это существенная потеря”, – сказал Жидков.
Также, добавил Жидков, изменилась логистика украинского импорта. “Отдельные позиции, которые мы сегодня покупаем по импорту, которые транзитом следовали через территорию Украины, перенаправляются через территорию других стран”, – сказал он.
Глава “Белгоспищепрома” отметил, что сегодня все отношения с Украиной поставлены на паузу.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!