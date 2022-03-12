В Туркменистане в 07:00 (по местному времени) в субботу, 12 марта открылись 2 тыс. 577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах.

На высший государственный пост в Туркменистане формально претендуют 9 кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и группой граждан. Это сын действующего главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов, замглавы администрации Марыйской области Агджан Бекмырадов, главврач санатория «Аваза» Бердымаммет Гурбанов, начальник районной санитарно-эпидемиологической службы Максатмырат Овезгелдиев, директор научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Какагелди Сарыев, директор финансово-экономической школы Перхат Бегенджов, директор Хозяйственного общества «Вепалы гурлушык» (Верное строительство) Бабамырат Мередов, проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев и представитель Демократической партии Максат Одешов.

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки избирателей, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Никто не сомневается, что победителем будет объявлен сын действующего президента.

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