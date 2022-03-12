Спасатели обнаружили тело туриста, погибшего при сходе снежной лавины в горах Восточного Саяна в Бурятии, сообщили в пятницу “Интерфаксу” в региональном Агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

“В пятницу днем тело погибшего туриста было найдено спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Планируется эвакуировать его бортом Ми-8 в Иркутск”, — сказал собеседник агентства.

8 марта спасатели получили информацию о том, что на перевале Пушкина в горах Восточного Саяна в Окинском районе Бурятии сошла снежная лавина, на пути которой оказалась туристская группа. Пострадавшие успели сообщить о гибели одного человека и связь с ними прервалась.

В четверг группа смогла связаться со спасателями. В указанный ими район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России из Иркутска со спасателями Никольского ФГКУ “Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России”. Туристов доставили в поселок Кырен, их состояние оценивается как удовлетворительное. После этого вернулись искать погибшего белоруса.

Как сообщают местные СМИ, группа отправилась в горы еще 25 февраля, а сход лавины произошел 5 марта. Снег сошел со склона и унес с собой 50-летнего Дмитрия Рыжанкова из Минска, опытного альпиниста с 30-летним стажем. Сообщается, что в его честь даже был назван горный маршрут.

У его товарищей не было возможности связаться со спасателями. Как пишет телеграм-канал Babr-Mash, они еще три дня после трагедии пытались найти тело Дмитрия. Причем палаток у мужчин не было, ночевать приходилось просто в спальниках.

Вечером 8 марта они встретились с другой группой, из Свердловской области, и благодаря им смогли сообщить о произошедшем спасателям. Однако, связь вскоре прервалась и в Бурятской поисково-спасательной службе еще полтора суток не могли предпринять каких-то действий.

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