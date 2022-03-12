В белорусском турбизнесе – снова чрезвычайно сложная обстановка.

РСТО отправил в Министерство спорта и туризма письмо с предложениями, которые призваны не допустить краха туристического рынка.

Военные действия, санкции, закрытие неба, приостановка полетов и запреты на авиационное сообщение – все это полностью перекроило туризм в нашем регионе. Заметим, что российские и украинские компании с представительствами в Беларуси играют значительную роль в формировании отечественного рынка турпоездок.

Что происходит с этими поездками сейчас?

В настоящее время украинские и российские туроператоры и их представительства в Беларуси аннулируют заявки белорусских турагентств.

Представительство украинской компании Join Up в письме своим партнерам сообщило о наступлении форс-мажорных обстоятельств и прекращении операций с замораживанием денежных средств агентств и партнеров. Представительства российских туроператоров, в основном, предлагают аннуляции с депонированием средств клиентов в счет будущих поездок (информация размещена на сайтах компаний).

При этом от исполнения своих обязательств по мере урегулирования ситуации указанные компании не отказываются.

«В связи с этими обстоятельствами у белорусских партнеров и агентств возникают финансовые обязательства перед потребителями, которые невозможно исполнить, — сообщает РСТО. — Для недопущения краха отечественного рынка и массового банкротства туристических агентств Республики Беларусь Республиканский Союз туристических организаций просит внести в Совет Министров Республики Беларусь предложение о введении временного моратория на возврат денежных средств потребителям по этим турам сроком на шесть месяцев».

Добавим, что белорусский турбизнес уже сталкивался с ситуацией массовой отмены полетов и туров – это было в 2020 году, когда мир потрясла первая волна пандемии коронавируса. Тогда белорусскому рынку удалось устоять и массовых банкротств не произошло – только благодаря разумному подходу потребителей, которые не стали разом требовать возврата средств за уже уплаченные туры. Сегодня отечественный турбизнес также рассчитывает на понимание и здравый смысл клиентов, а также на то, что государство примет разумное решение, дав фирмам отсрочку для поиска консенсуса и решения проблем.

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