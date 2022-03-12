Войной и в науке о международных отношениях, и в политологии, и в международном праве считается любой вооружённый конфликт политических субъектов, обычно государств.

Не важно как это называют воюющие стороны, хоть воспитательным приёмом, это всё равно война. III Гаагская конвенция 1907 года обязывает стороны заранее объявлять о войне, после чего юридически наступает состояние войны. Но в реальности это требование практически никогда не исполнялось, пишет координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов в своем телеграм-канале.

Документы ООН также не требуют предварительного объявления войны для определения вооружённого конфликта в качестве войны. Пактом Бриана-Келлога война была объявлена вне закона, Устав ООН запрещает военные действия кроме как оборонительного характера либо по решению Совбеза ООН в случаях угроза миру.

То есть, с точки зрения международного права любое государство, объявившее войну другому государству в одностороннем порядке (не в результате ответа на агрессию) является агрессором, и ООН должно задействовать в отношении его санкционный механизм. Об этом позже.

Кроме этого факт объявления войны автоматически запускает различные правовые механизмы. Например сразу должны применяться нормы международного гуманитарного права. В том числе такие как отношение к военнопленным, запрет на использования гражданских в качестве живого щита и др. Прерываются дипломатические сношения, разрываются торговые контракты, приостанавливается работа международных финансовых инструментов и так далее. То есть в условиях современных конфликтов объявление войны может быть невыгодно как из имиджевых и политических соображений, так и по экономическим причинам. России невыгодно называть действия против Украины войной, так как она сразу расписывается в том, что действует в нарушении международного права и взятых на себя обязательств. Понятно, что ООН ничего с этим сделать не сможет, но самообвинениями при этом тоже заниматься смысла никакого нет.

Украина не объявляет войну РФ по другим причинам: состояние войны ограничит внешнюю экономическую помощь через МВФ, оборвёт многие экономические цепочки (например, газ пока на максимуме пропускной способности идёт по Украину из РФ в Европу), обяжет разорвать дипотношения с Беларусью (напомню, что украинский посол до сих пор в Минске, а по документам ООН, страна, предоставившая территорию для агрессии, является агрессором) и многое другое. Но самое главное – объявление войны ядерному государству станет предпосылкой для применения этим самым государством ядерного оружия и задействования механизмов коллективной обороны (ОДКБ). А это создаст массу неудобств.

С другой стороны, все эти терминологические споры очень условны. Очевидно, что принуждение России к миру силами международных организаций и мировой общественности вещь практически нереализуемая. Воевать с РФ никто не станет, а никаких трибуналов (как многие в фейсбуках мечтают) организовать не получится без полного военного поражения Кремля.

Из-за анархической природы международных отношений такие вещи как международное право могут кое-как работать только в том случае, когда ключевые державы способны договориться о неких правилах поведения и следить за их исполнением. Если создаётся критическая диспропорция сил, либо интересы не позволяют договариваться – никакое международное право не будет работать. Поэтому в условиях «однополярного момента» после распада СССР Запад сделал ошибку, которая сейчас вылезает ему боком. На примере Югославии он продемонстрировал, что в случае образования вакуума силы (Россия потеряла свои сферы влияния) можно действовать без оглядки на международное право, «по беспределу». И тем самым нарушил конвенцию с большой историей. Этот урок сейчас возвращается в виде «операции» в Украине. А всё могло быть совершенно по-другому.

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