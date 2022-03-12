Все произведения всемирно известной рок-группы Pink Floyd и сольные записи ее солиста Дэвида Гилмора будут удалены с музыкальных платформ в России и Беларуси. Об этом группа сообщила в Твиттере.

“Чтобы вместе со всем миром решительно осудить вторжение России в Украину, с сегодняшнего дня произведения Pink Floyd, начиная с 1987 года, и все сольные записи Дэвида Гилмора удаляются со всех музыкальных платформ в России и Беларуси”, – говорится в сообщении.

Ранее Девид Гилмор написал в Твиттере, что его невестка родом из Украины.

“Русские солдаты прекратите убивать своих братьев. В этой войне не будет победителей”, – отметил музыкант.

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