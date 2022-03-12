11 марта в Москве встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Специальный корреспондент “КоммесантЪ” Андрей Колесников постарался услышать из разговора двух коллег, как все случилось и на что следует ориентироваться,— и услышал.

Владимир Путин при встрече в Представительском кабинете Кремля поздравил белорусского коллегу с успешным проведением голосования по внесению поправок к конституции. Результат и правда выглядит завораживающим:

— Я знаю, что явка очень большая и поддержка граждан Беларуси тоже очень солидная.

Впрочем, Владимир Путин как человек, уже переживший такое раньше, не должен ничему удивляться.

— Больше, чем на президентских выборах, кстати, на полтора процента! — обрадованно подтвердил Александр Лукашенко.

— И хорошо! — удовлетворенно констатировал Владимир Путин.— Думаю, что этот политический процесс, который вы инициировали, диалог, который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. А только при такой, именно при стабильной, устойчивой ситуации можно говорить и об экономическом развитии.

Владимир Путин, без сомнения, знал, о чем говорил. Или помнил. В конце концов, стабильная, устойчивая ситуация в России была всего две недели назад.

— Есть, конечно, и проблемы, связанные с событиями сегодняшнего дня, с известными ограничениями, санкциями и так далее,— не стал отрицать президент России.— Но, как мы с вами и говорили раньше, попытки ограничить наше развитие, сдержать его, они предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас — сейчас в большем масштабе, конечно, это очевидно. Уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными… В конечном итоге пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы.

Конечный итог, похоже, застанут не все, кто начинает этот путь, но, честное слово, я, например, даже испытываю к этим людям белую зависть.

— Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны,— добавил президент России.

Российские переговорщики, по данным “Ъ”, и правда получили ответ на свои соображения от украинских коллег, и он не является бессодержательным, что уже ново и не то что, конечно, вселяет оптимизм, но по крайней мере не убивает его окончательно.

— Владимир Владимирович, действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся. Как чувствовали, что времена будут непростые! — всплеснул руками Александр Лукашенко.— Но я вам по телефону не единожды говорил: Российская Федерация, а мы тем более, всегда под санкциями! (То есть белорусский президент успокаивал, что ли, российского коллегу? — А. К.) Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите, свинству Запада привыкли!

Из страны с развитым сельским хозяйством вряд ли сейчас стоит ждать других метафор.

— Почему свинству? — счел возможным пояснить Лукашенко.— Потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это все незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров, к которым и они, и мы… в части каких-то… присоединились.

Поэтому еще раз, третий раз: это просто свинство, с моей точки зрения! Я уже этого натерпелся, вы наелись уже!.. Не мы на них нападали, не мы, превентивно!.. ВСУ (вооруженные силы Украины.— Прим.) начали стрелять, когда мы с вами еще за два дня были у вас дома!

Из его слов выходило, что чуть ли не по ним начали стрелять, но он, наверное, не это хотел сказать.

Тем не менее Александр Лукашенко выдавал какие-то секреты, причем просто потому, что хотел выдать. ВСУ начали стрелять по Донбассу, наверное, хотел он намекнуть, а российскому президенту начали сразу приносить сводки об этом, и они их вместе читали… И война началась как ответ на удары ВСУ.

Даже Владимир Путин не догадался озвучить такую версию. Между тем она ведь была на поверхности.

— К сожалению…— подтвердил Владимир Путин, не в силах отказаться от предлагаемых обстоятельств.

— Да, мы с вами сидели в вертолете, докладывали постоянно! — продолжал разбрасываться эксклюзивными подробностями Александр Лукашенко.— Они начали!

И о себе, любимом:

— А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение! — предупредил Александр Лукашенко.— И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям — четыре позиции, я сейчас покажу карту, привез…— они бы атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях! Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста!

Это была уже немного другая версия. И надо понимать: в этой версии Россия и Беларусь развязали эту войну, потому что иначе ее бы развязала Украина, и поэтому не Россия и Беларусь развязали эту войну.

А если бы Украина могла и не развязала, а Россия и Беларусь уже развязали в ответ на то, что она могла? Тогда кто, считается, развязал?

Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения (и прежде всего в этом случае).

Россия, как известно, разделяет версию, что вот-вот должно было начаться наступление вооруженных сил Украины на Донбасс. Просто ощущается нужда в доказательствах. Но, например, в свое время у России и доказательств, что отравление Алексея Навального является фейком, не было, а у Беларуси оказался в распоряжении целый телефонный разговор двух вражеских разведчиков, немецкого и польского, о том, что отравление — фальсификация, и что главная цель — «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси», и что «этот Лукашенко — крепкий орешек»…

— Хорошо, что начали! — с чувством констатировал Александр Лукашенко.— Биологическое оружие, самые большие атомные электростанции — и все это были готовы взорвать!

Он был в азарте сейчас и легко рассказывал про ядерный апокалипсис и про то, что украинские коллеги готовились сжечь дотла свою страну и по крайней мере всю Европу.

— Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится, вы меня попросили электричество подвести…— продолжил он.

Станция, как известно, оказалась обесточена.

— Спасибо,— поблагодарил его российский президент (то есть, видимо, подвели.— А. К.).

— А им не надо, вы понимаете?! А им не надо! И пускай там что угодно творится, они отпихиваются! А мы силой подвели туда электричество, как я и обещал, к Чернобыльской станции!

Кабели и правда были, говорят, силовые.

Впрочем, именно на эту тему даже шутить не стоит: охлаждение реакторов и правда оказалось реальной и слишком серьезной темой.

— Я знаю, спасибо,— повторил господин Путин.

— Это их цели! — продолжал Александр Лукашенко.— Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что есть что и за кем стоит эта правда! Не сделали бы это за сутки до того — поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями! Еще раз говорю: они не только по Донбассу готовились нанести удар, они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси!

Попутно Лукашенко выдал еще пару военных тайн:

— И сегодня… эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси к Чернобыльской станции. Три момента. Они хотят перерезать пути движения российских войск, в спину ударить, как я говорил,— это первое. Второе, они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений.

И они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок, о чем мы с вами договорились! Не такие они простые! И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать!

Вывод был неожиданным:

— Поэтому не надо оправдываться ни перед кем!

— Никто не оправдывается,— с усмешкой произнес господин Путин.

В этом его действительно трудно упрекнуть.

Президент России при этом сидел и смотрел на белорусского коллегу, казалось, даже завороженно, и на лице его было написано что-то вроде: «Да, тут и мне есть еще чему поучиться!..»

— Нет, вы — да! — объяснил господин Лукашенко.— Я вижу, как наши… ваши (все-таки не его.— А. К.) некоторые ведут себя: видите ли, не то сделали!.. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда фашисты на нас двигались!

И он пришел еще к одному неожиданному выводу:

— Поэтому это время возможностей! Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось! С точки зрения экономики… И не надо говорить «переживем, не переживем санкции». Слушайте, мы их переживали сколько угодно! Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них, у нас все есть, для того чтобы нормально жить и работать!

Но нет, похоже, что уже нету.

У Александра Лукашенко оказалась вот еще какая идея:

— Я хочу предложить вам. Мы всегда помогали своим союзникам: казахам помогали — да всем. Рынок вы некоторым открыли, не буду их называть, они обижаются. Ну так нам надо как-то собраться в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности.— Прим.), нам надо в ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество.— Прим.) на самом собраться, сплотиться вместе! Ведь все говорят о том, что нам надо вместе быть. Так давайте соберем! И поверьте, еще добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции. Поэтому ОДКБ и ЕврАзЭС! Я вношу предложение, я же имею право внести предложение…

— Конечно,— подбодрил его российский президент, у которого, возможно, до сих пор не было оформившегося намерения мучить коллег идеей коллективной безопасности.

— Я думаю, вы меня поддержите,— приободрил и Александр Лукашенко Владимира Путина.— Нам надо собраться в Москве за столом, сесть за стол переговоров и договориться: мы вам это продаем, вы нам это, и выстраиваем нашу общую экономическую политику!

Поэтому я сегодня в Москву приехал с нормальным настроением, уверенный в том, что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада Советского Союза и даже в Советском Союзе (а уж это вообще, казалось бы, не с чем сравнить.— А. К.). Ситуация не та, чтобы нам «париться» и переживать за какие-то события. Время просто надо, большое видится на расстоянии!

— Александр Григорьевич, вы правы абсолютно,— поддержал коллегу Владимир Путин.— Советский Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов!

Все-таки вышли в конце концов на новые ориентиры!

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