Лекарства иностранного производства продолжат поставляться в Беларусь, как и раньше, кроме препаратов из Украины, которые будут полностью замещены другими. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ведомство информирует, что провело переговоры с основными зарубежными производителями лекарств, и они подтвердили, что будут продолжать работу на белорусском рынке, ни один поставщик не отказался от контрактов. Так что поставки импортных лекарств продолжатся в адрес как государственных, так и частных фармацевтических организаций.

Но это не касается лекарств из Украины.

«Перечень лекарственных препаратов, которые поступали из Украины, будет полностью замещен аналогичными препаратами белорусского или иностранного производства», — проинформировал Минздрав.

Министерство отметило особую важность поставок жизненно необходимых препаратов и сообщило, что по инсулину вопрос уже решен:

«Лекарственный препарат Лантус (инсулин гларгин) 10 марта уже прошел контроль качества и в ближайшее время поступит в аптеки. Препарат Апидра (инсулин глулизин) — ожидается, что его контроль качества будет завершен 12 марта, и он также появится в аптеках».

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