Финансовая полиция Италии арестовала мегаяхту Sy A российского олигарха, урожденного белоруса, Андрея Мельниченко после введения санкций ЕС против него.

Sy A – это самая большая частная парусная моторная яхта в мире – 143 метра в длину и 25 метров в ширину. Стоимость яхты – около 500 млн евро.

Напомним, что 9 марта Евросоюз ввел новые санкции против российских бизнесменов и политиков, в частности, против Мельниченко. Как одну из причин введения этих санкций, ЕС указал их участие во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, после начала войны в Украине. Сообщалось, что Мельниченко принадлежит к самому влиятельному кругу российских предпринимателей, имеющих тесные связи с российским правительством.

Мельниченко – основной бенефициар международного производителя удобрений Еврохим и угольно-энергетической компании СУЭК, каждая из которых входит в число крупнейших в мире в своей отрасли. Он родом из белорусского Гомеля.

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