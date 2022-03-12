Пояснение начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича разместил телеграм-канал ведомства.

Как рассказал первый замминистра обороны РБ генерал-майор Виктор Гулевич, на южной границе Беларуси вместе с пограничниками находятся пять батальонно-тактических групп. Он утверждает, что военные занимаются разведкой, патрулированием, охраной объектов и обороны на дорожных направлениях.

“В ближайшее время планируется осуществить их замену также пятью батальонными тактическими группами”, – говорится в сообщении.

“Перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины”, – уверяет Виктор Гулевич.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»