Правительство Беларуси ограничило вывоз ряда зерновых и другого сельхозсырья. Срок запрета — шесть месяцев (с 11 марта).

В список попали:

пшеница и меслин;

рожь;

ячмень;

овес;

кукуруза;

гречиха;

просо;

тритикале;

прочие злаки, зерно дробленое без какой-либо иной обработки (пшеницы, ржи, прочих злаков);

прочее обработанное зерно (пшеницы, ржи, прочих злаков);

семена рапса, или кользы;

семена подсолнечника прочие;

жом свекловичный;

жмых, шрот из семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты.

Вывоз запрещен в том числе в государства ЕАЭС вне зависимости от страны происхождения. Евразийская экономическая комиссия уже уведомлена.

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