Правительство Беларуси ограничило вывоз ряда зерновых и другого сельхозсырья. Срок запрета — шесть месяцев (с 11 марта).
В список попали:
пшеница и меслин;
рожь;
ячмень;
овес;
кукуруза;
гречиха;
просо;
тритикале;
прочие злаки, зерно дробленое без какой-либо иной обработки (пшеницы, ржи, прочих злаков);
прочее обработанное зерно (пшеницы, ржи, прочих злаков);
семена рапса, или кользы;
семена подсолнечника прочие;
жом свекловичный;
жмых, шрот из семян рапса, или кользы, с низким содержанием эруковой кислоты.
Вывоз запрещен в том числе в государства ЕАЭС вне зависимости от страны происхождения. Евразийская экономическая комиссия уже уведомлена.
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