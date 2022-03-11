Сотрудники американского космического агентства NASA открыли образец лунного грунта (реголита), который хранился в герметично запечатанном виде в течение 50 лет. Пробы были собраны и доставлены на Землю участниками последней лунной миссии «Аполлон-17» (1972 год), сообщает mir24.tv со ссылкой на Phys.org.

В общей сложности астронавты миссии привезли на Землю 2196 образцов лунной породы. Некоторые пробирки специально оставили запечатанными, чтобы исследовать их с помощью технических достижений будущего.

Образец 73001 собрали астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмидт. Пробы взяли на территории кратера Литтров (восточное побережье Моря ясности на видимой стороне Луны).

Ученые полагают, что образец может содержать газы или летучие вещества (воду, СО2). Они намерены извлечь их и проанализировать с помощью метода спектрометрии.

В начале февраля с пробы удалили верхнюю защитную трубку. 23 числа ученые начали многодневный процесс прокалывания главной трубы и сбора содержащегося внутри газа.

Члены группы полагают, что полностью извлечь породу удастся весной 2022 года. Ее разделят на части и передадут для исследований различным институтам.

Ученые отметили, что пробы были собраны с места оползня на Луне. Остается неизвестным, что именно вызвало это явление, ведь на спутнике Земли не идут дожди. Вероятно, анализ породы позволит найти ответ на этот вопрос.

Своего часа в NASA ждут еще три запечатанных пробирки. Сотрудники агентства пока не могут назвать точную дату, когда планируют их открыть. Но маловероятно, что «мы будем ждать еще 50 лет», сказали они.

Так, образцы лунного грунта 1972 года могут сравнить со свежими пробами, которые будут доставлены на Землю в ходе миссии «Артемида». Члены миссии отправятся к спутнику Земли в 2025 году.

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