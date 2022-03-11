Угроза нависла над международной наукой

Из-за сложившейся напряженной политической ситуации могут пострадать по определению аполитичные сферы — в частности, международные образовательные программы и исследовательские проекты. Naked Science рассказывает, какие страны и организации уже отказались от научного сотрудничества с Россией или ограничили его.

То, что происходит сейчас на Украине, может свести на нет глобальные усилия по налаживанию международного сотрудничества, основанного на стремлении к научному и технологическому прогрессу.

Ряд международных проектов, проводимых совместно российскими и зарубежными учеными, уже заморожены, некоторые находятся в режиме ожидания. Меры принимаются как на государственном уровне, так и в частном порядке со стороны университетов или исследовательских институтов.

Жестче и быстрее всех отреагировала Германия: высшие уровни немецкой академии принимают беспрецедентные меры против Москвы. По согласованию с правительством Германии ведущие научно-исследовательские институты и университеты разорвали отношения с российскими организациями-партнерами и объявили, что все действующие исследовательские проекты будут приостановлены.

В первые часы после объявления о том, что российские войска вошли на территорию Украины, Министерство образования и исследований (BMBF) заявило, что «все текущее и планируемое» сотрудничество, «научный обмен» и все «предыдущее, давнее сотрудничество в области науки и исследований, а также в области профессионального обучения» немедленно заморозят.

Почти в то же время Альянс немецких научных организаций опубликовал заявление, «решительно поддерживающее» «последовательные действия федерального правительства» против российских властей. В альянс входят:

Немецкий исследовательский фонд (DFG),

Фонд Александра фон Гумбольдта,

Германская служба академических обменов (DAAD),

Общества Фраунгофера и Макса Планка (MPG),

Ассоциации Гельмгольца и Лейбница,

Конференция ректоров Германии,

Национальная Академия наук Леопольдина,

Научный совет при правительстве.

В совместном заявлении содержится призыв ко всем учреждениям-членам «приостановить научное сотрудничество с государственными учреждениями и коммерческими предприятиями в России с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать, что немецкие исследовательские фонды больше не будут приносить пользу России, и чтобы не проводились совместные научные и исследовательские политические мероприятия». Новых совместных проектов не планируется.

В существующих научных проектах Немецкий исследовательский фонд запретил «обмен данными, образцами и оборудованием, а также другим научным материалом».

Голландские университеты и исследовательские институты тоже приостановили сотрудничество с Россией. Сейчас в университетах и колледжах Нидерландов обучаются полторы тысячи российских студентов, а в исследовательских центрах работают несколько сотен наших ученых. Партнерские отношения в области исследований и образования заморожены, но взаимодействие в частном порядке и поддержка личных контактов продолжаются. Университеты гарантируют максимально возможную поддержку российским студентам и сотрудникам, настоятельно рекомендуя тем, кто на время уезжал на родину, вернуться в Нидерланды в ближайшее время. Совместные научные мероприятия приостановлены, к участию не будут допускать исследователей и студентов из российских научных учреждений.

О заморозке сотрудничества с Москвой также высказался норвежский кабмин.

Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза — приняла решение приостановить сотрудничество с российскими организациями в области исследований, науки и инноваций.

Комиссия не будет заключать новые контракты и соглашения с российскими организациями по программе Horizon Europe. Кроме того, она приостанавливает выплаты российским организациям по действующим контрактам. Пересматриваются все текущие проекты, в которых участвуют российские исследовательские организации — как в рамках Horizon Europe, так и Horizon 2020, предыдущей программы ЕС по исследованиям и инновациям.

Многие страны не делали официальных заявлений или же акцентировали внимание на необходимости поддерживать личные связи и продолжать развивать науку. Так, организация Universities UK, представляющая интересы 140 университетов на территории Великобритании, посоветовала своим членам пересматривать сотрудничество с Россией в каждом конкретном случае.

«Мы не поддерживаем тотальный бойкот», — говорится в заявлении.

Европейское космическое агентство полностью поддержало санкции, введенные против Москвы государствами-членами. Ранее в ответ на санкции со стороны ЕС «Роскосмос» отозвал своих сотрудников с космодрома Куру во Французской Гвиане и приостановил запуски ракет «Союз» с этой площадки. Что касается продолжения еще одной совместной программы — ExoMars, — нацеленной на поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе, санкции и политический контекст сделали запуск в этом году крайне маловероятным.

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) высказался решительно против военной агрессии со стороны России и приостановил ее статус как страны-наблюдателя при организации, а также до нового распоряжения временно разорвал сотрудничество с российскими институтами.

Несмотря на финансовые антироссийские санкции и новые ограничения на передачу технологий со стороны США, общегосударственная политика по теме сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в области науки пока не обнародована. Тем не менее Массачусетский технологический институт (MIT) заявил, что не будет продолжать сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий в ответ на военную операцию «на территории мирного соседа». Руководство высказало сожаление о прекращении программы, но отметило решительное неприятие действий российского правительства. Несмотря на это, всем студентам из России, оказавшимся вдали от дома в трудные времена, институт обещает помощь и поддержку.

Однако ряд проектов с совместным участием американских и российских ученых продолжает работу. Например, крупнейший в мире термоядерный эксперимент ИТЭР (от английского International Thermonuclear Experimental Reactor).

«Насколько мне известно, до сих пор не было никаких столкновений, — сообщил представитель ИТЭР Лабан Кобленц в интервью порталу Live Science. — На протяжении всей истории ИТЭР политические разногласия между его участниками — торговые войны, пограничные споры и другие разногласия — никогда не влияли на дух сотрудничества. <…> Это проект мира».

ИТЭР — крупнейший в мире термоядерный эксперимент. В нем участвуют 35 стран, включая Россию, США и Китай. С момента создания он был сосредоточен на воспроизведении процессов синтеза на Солнце в попытке создать чистую, почти безграничную энергию на Земле.

Международные конференции

Еще одна сфера научного сотрудничества, которая может пострадать из-за политической ситуации, — международные конференции. Исследователи с Украины активно призывают объявить полный бойкот российским ученым, настаивая в том числе на запрете участия в конференциях.

Далеко не все научные организации готовы ответить на такой призыв, однако международные мероприятия, проводимые на территории России, первыми оказались под угрозой. Уже переведен в онлайн-формат Международный математический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Это самый влиятельный и массовый съезд ведущих математиков мира, на котором должны вручить медаль Филдса — одну из самых престижных наград в области математики. Согласно недавнему решению, в этом году церемонию награждения и общее собрание проведут лично, но в неустановленном месте за пределами России.

Публикации в зарубежных научных журналах

Что будет с публикациями российских ученых в зарубежных научных журналах — пока не понятно. С одной стороны, уже есть несколько прецедентов отказа от публикации или рецензирования статей с российскими аффилиациями. С другой — ни одно из крупных издательств еще не объявило об официальном прекращении публикации научных статей от российских исследователей.

Но, судя по всему, подобный вариант развития событий рассматривают и на уровне правительства России: так, планируется отменить требования по наличию публикации в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus, при выполнении федеральных проектов и госзаданий. Минобрнауки поручили оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.

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