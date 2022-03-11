Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание POLITICO.

По данным издания, Шредер отправился в Россию после переговоров в Стамбуле с одним из членов украинской делегации на переговорах Лавров-Кулеба.

“Украина хотела посмотреть, сможет ли Шредер построить мост для диалога с Путиным”, — сказал один из источников POLITICO.

Чиновники правительства Германии заявили, что они не были заранее проинформированы об инициативе Шредера.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год.

Politico напоминает, что ранее Шредера критиковали за отказ «разорвать связи с Москвой» после начала проведения российской спецоперации на Украине и также после того, как он решил сохранить за собой должности в российских компаниях.

Бывший канцлер Германии возглавляет совет директоров ПАО «НК «Роснефть» и комитет акционеров Nord Stream AG. Его также выдвинули в совет директоров «Газпрома». Покинуть эти посты Шредера просил нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, пишет РБК.

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