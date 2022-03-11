Трагедия произошла вчера около 11 вечера на 15-м км автодороги «Замошье-Полкотичи», сообщает пресс-служба МВД. 27-летний мужчина управлял автомобилем «Ауди» и на закруглении не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 31-летняя пассажирка госпитализирована. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

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