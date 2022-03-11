Девятого марта российское правительство подписало постановление о введении разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров из страны. В нем около 200 наименований, включая не только станки и сельхозтехнику, но и посудомоечные машины, пылесосы и электробритвы. Сегодня крупные белорусские магазины не смогли получить груз: фуры не выпустили. Ассортимент бытовой техники в магазинах станет беднее, даже если за несколько дней разрешение будет получено, пишет Onliner.

Постановление №312 касается непосредственно вывоза товара на территорию ЕАЭС, поэтому ошибки быть не может. Разрешительный порядок установлен до конца года.

На то, чтобы федеральные органы власти (а это несколько министерств, в зависимости от типа товара) выработали порядок выдачи разрешений, им дали три дня (они еще не прошли), поэтому порядка еще нет, а значит, и выезда — тоже.

— Для того чтобы привезти в Беларусь холодильник — нужно разрешение российского Министерства промышленности. Надо писать какое-то письмо — в течение недели ответят, — рассказал руководитель крупного интернет-магазина. — Поставки и так были на минимуме: Bosch в России распродает остатки, Samsung на паузе, LG не грузит, Philips — в стоп-листах… Дефицит по многим товарам уже есть. Если компания приняла решение оставаться и работать как раньше, то проблемы начинаются с поставками комплектующих — не из чего производить. Пока найдут чем заместить — пройдет время и вырастут цены.

Все китайцы на этой-прошлой неделе подняли цены, у них энергетический кризис.

Из-за разрыва цепочек и дефицита цены не могут не вырасти.

Европа может заменить?

Поставки в Беларусь шли не только с восточной стороны. И сейчас поставки из Европы идут.

— Работает, пока работает. Понимания, как долго продлится эта работа, нет, — поделился информацией представитель еще одной компании, которая занимается компьютерными комплектующими. — На этой неделе немецкий груз пришел через Литву, проблем не было. Валюту для оплаты европейской поставки тоже пока можно купить на бирже.

Но в целом все понимают, что санкции уже рядом. Если AMD, Intel и Nvidia примут суровое решение и по белорусскому рынку, все остальные группы потянутся следом.

В Беларуси сейчас период накопления и работы на склад. Это и ретейлеры понимают — все готовы платить вперед, хотя раньше платежи были длинными и с отсрочкой.

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