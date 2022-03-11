В России сложно найти большего «имперца», чем журналист Максим Шевченко. Он – участник либо даже ведущий политических ток-шоу на российских телеканалах, вдохновенный пропагандист «Российской империи», «Великой России», «русского мира». «Военную спецоперацию» России в Украине Шевченко поначалу горячо приветствовал. Но затем кардинально изменил свое мнение.

Вот фрагмент его интервью радиостанции «Эхо Москвы», вещание которой на территории России на минувшей неделе было остановлено, а сайт заблокирован.

– На прошлой неделе вы придерживались одного мнения, а потом его поменяли.

– Я поменял его частично, но поменял его в самой фундаментальной части. Я на самом деле не понимал, как изменилась Украина. Я помню весну 2014 года, помню те знамена – необязательно российские знамена, были и красные знамена, которые меня очень вдохновляли, где-то даже помню черные знамена. И я полагал, что вот эта энергия, которая была в 2014 году и которая была Кремлем задушена, потому что загадочным образом погибли герои тогдашней «русской весны» – Алексей Мозговой, Павел Дремов, Александр Захарченко, – что она остается, что она продолжается. Поэтому я полагал, что народные республики остаются субъектами этого пространства. И это чудовищная ошибка.

Народные республики превращены в три стрелковых корпуса, которые двигаются, исходя из оперативных задач российского командования. А нанесение глобальных ударов по Украине и попытка сожрать всю Украину, а не спасти республики, привела к тому, что и республики погублены. ДНР и ЛНР, и Украина теперь, которая до среды прошлой недели, возможно, была и не единой, – возможно, что в Харькове (скорее всего, я просто имею знакомых) сочувствовали Донецку, Луганску. И в Херсоне так было, в Николаеве… Сейчас это не так. Сейчас единая ненависть к оккупантам, оккупационным войскам.

– Их там считают оккупантами?

– Конечно. Их там считают оккупантами, к ним выходят русские женщины, русские люди навстречу, и на таком же языке, на каком мы с вами говорим, они говорят: «Уходите отсюда, пожалуйста, уходите».

Патриотические пропагандисты, госпропагандисты (имеется в виду – российские. – Ред.) говорят: «Это вот у них наверняка где-то за спиной стоят бандеровцы, где-то за спиной стоят какие-то кураторы». Но правда в том, что люди выходят на танки, останавливаются перед танками и говорят: «Уходите!» Они не понимают, за что в их жизнь это пришло.

Может, там были какие-то боевики батальона «Айдар», еще какого-то батальона «Азов», но их было немного до недавнего времени, они были где-то в стороне от этой обычной жизни. И вдруг в эту обычную жизнь пришли танковые колонны, пришли какие-то куски мяса… Харьков, Чернигов, Сумы бомбят со всех сторон. Это нельзя поддержать, это преступление!

И я говорю: «Украинцы, простите меня за то, что я так сильно ошибался!» И русские люди, простите меня! Эта война должна быть остановлена, это абсолютно империалистическая война, которая не в интересах ДНР, не в интересах Украины, не в интересах России. В каких интересах, нам уже неделю объяснить не могут. Нам прочитали лекцию про Ленина, который придумал Украину, но смысл военной операции, операции по демилитаризации и о денацификации, нам объяснить не могут.

Кого можно денацифицировать, обстреливая центр Харькова из тяжелой артиллерии? Как правильно сказал Невзоров в первый день: «Будет так же, как в Чечне, только хуже». Потому что оружие стало более масштабным.

Они пытаются скрыться за чеченцами. Которых туда посылают, которых всячески показывают. Они реально скрывают потери, огромные потери. На Кавказе все знают, кто погиб и кто не погиб. Люди об этом не распространяются публично, если их просят, но на Кавказе, поверьте, счетно знают, что по крайней мере потери, которые были среди чеченцев, сильно отличаются от тех, о которых заявляет официально Министерство обороны. В ряде городов Кавказа люди всё знают, им сообщили о гибели их близких. Тела еще не привозят, чтобы там не было демонстраций массовых.

То есть более бессмысленной с точки зрения политики и более бездарной военной операции с точки зрения ее ведения придумать было просто невозможно.

За 8 лет Украина сильно изменилась. Я с 2014 года не был в Украине. Наверное, это ошибка и украинских властей тоже – им надо было вести диалог, предвидя вот это вот всё, показывать, что Украина меняется. Но сейчас, конечно, это абсолютная бойня, в которую втягиваются всё больше и больше людей, и у которой нет решения. Потому что, несмотря на бравурные реляции… Ну, объясните, как вы будете брать Киев, в котором 70 тысяч вооруженных бойцов?

– Откуда такие цифры кому-то могут быть известны?

– Там было роздано оружие – около 20 тысяч стволов. Плюс еще оружие было на руках. Плюс там есть еще части ВСУ, которые ведут бои в окрестностях Киева. И огромная масса людей.

На момент штурма Грозного в Грозном было несколько тысяч бойцов – кто говорит 1300, кто говорит до 3,5 тысячи. И в Грозном этих бойцов выбивали.

А здесь что будет? Какое оружие будет применяться в Киеве? Я даже не знаю вариантов. Потому что по Харькову мы видим, что армия готова к уличным боям. Причем я уверен, что военные исполняют этот приказ, глубоко чертыхаясь. Но военные у нас приучены в политику не лезть. И потом, думаю, что военные находятся в такой ярости по поводу первых трех дней операции, когда колоннами шли без разведохранения, без прикрытия с воздуха, и их расстреливали просто.

– А это вы откуда, Максим, знаете?

– Это всё видно. Я же на войнах бывал, я вижу эти потери, вижу эти видеокадры. Я вижу, что это колонны, которым был дан приказ, скорее всего, не открывать огонь по мирному населению. Так армия не ведет боевые действия. Так только приводят к еще большим потерям, приводят к еще большим засадам, к еще большему озлоблению армии.

Потому что план был такой: наносят удары ракетами; все боятся; потом заходит колоннами в парадном строю армия, или ОМОН, или Росгвардия, навстречу ей выходят люди, сдается ВСУ – повторяется 2014 год. Вопрос к разведке: это сознательный обман, введение в заблуждение командования Российской армии, командования страны? Или это просто высочайший уровень непрофессионализма – настолько не понимать территорию, на которой ты собираешься вести боевые действия?

И конечно, эти колонны (российские. – Ред.) были, естественно, уничтожены с разных позиций. С «Байрактаров», из гранатометов, из пулеметов. И это еще вопрос про потери… Когда говорит Конашенков (представитель Минобороны РФ. – Ред.), – может быть, у армии и не такие большие.

Но там был ОМОН, а ОМОН не подчиняется военным. Там Росгвардия, которая тоже не подчиняется армейскому командованию. Каждый типа за себя говорит, каждый за себя отвечает.

Я вот спрашиваю военных: «Вам это зачем, какова цель операции?» Теперь-то я понимаю, что военная машина, уже озлобленная, действует. Буквально на утро первого дня я понял, что так и будет, что, когда гибнут солдаты, любой офицер, который хорошо относится к мирным жителям, сам хороший человек, он подтягивает артиллерию, системы залпового огня, вызывает авиацию. Потому что у него есть две задачи: он должен взять какой-то населенный пункт под контроль и сберечь жизни своих бойцов. Для этого, если в него стрельнет кто-то из мирных кварталов, он ответит туда артиллерией. Так и происходит. Эскалация насилия и смерти неизбежна.

Публикация из № 20 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»