Минздрав Беларуси просит граждан воздержаться от самостоятельного приёма йодосодержащих препаратов.

“Появление в сети недостоверной информации о повышении уровня радиации на территории Беларуси повлекло за собой огромное количество рекомендаций в сети интернет по поводу приема препаратов йода. Белорусское медицинское сообщество обращает внимание на то, что многие из данных рекомендаций могут быть очень опасны”, – говорится в сообщении Минздрава.

“В настоящее время отсутствует радиационная опасность для населения Республики Беларусь. Министерство здравоохранения убедительно просит граждан сохранять спокойствие, не паниковать и не принимать препараты йода самостоятельно”, – подчеркнули в ведомстве.

Блокирование щитовидной железы (прием препаратов йода в большой дозировке) является небезопасной мерой. Препараты йода необходимо применять обосновано – в случае ядерной аварии. Повторный прием препаратов должен проводиться только в крайних случаях. Для назначения есть противопоказания! В особенности противопоказано самостоятельно принимать данный препарат детям, беременным женщинам и лицам, имеющим заболевания щитовидной железы. Препарат должен приниматься не ранее, чем за 24 часа до прохождения облака или облучения и не позднее 8 часов после этого.

Белорусские эксперты разработали официальные рекомендации по приему препаратов йода.

Йодная защита при аварийных выбросах радиоактивного йода

Йодное блокирование щитовидной железы – это введение препарата стабильного йода для предотвращения или уменьшения поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой в ядерной или радиологической чрезвычайной ситуации, связанной с радиоактивным йодом. В ряде нормативных правовых актов Республики Беларусь используется синоним йодного блокирования щитовидной железы – йодная профилактика.

Необходимо знать, что йод очень токсичен и его неконтролируемый прием может привести к существенным вредным последствиям для организма. Доза в два грамма кристаллического йода смертельна для взрослого человека.

Кроме того, у ряда лиц отмечается аллергия на йодсодержащие препараты. Прием препаратов йода в повышенных дозировках и без показаний может привести к развитию тиреоидита. Чаще осложнения лечения йодом встречаются у людей старше 45 лет.

Проведение йодной защиты путем приема больших доз йодида калия (стабильного йода) преследует главную цель – не допустить поражения щитовидной железы в случаях попадания в окружающую среду радиоактивного (нестабильного) йода и защищает только щитовидную железу. При приеме йодида калия (ЙК) одновременно с воздействием радиации защитный эффект составляет около 97%; при приеме за 24 ч до воздействия радиации — 70%, при приеме через 1 и 3 ч после воздействия — 85% и 50% соответственно, более чем через 6 ч — эффект незначительный. ЙК не может обеспечить 100% защиты от радиоактивного йода.

ЙК не способен защитить организм от других радиоактивных элементов, кроме радиоактивного йода. При отсутствии радиоактивного йода прием ЙК не обеспечивает защиту и может нанести вред. Поваренная соль и продукты, богатые йодом, не содержат достаточного количества йода, необходимого для предотвращения попадания радиоактивного йода в щитовидную железу.

Как работает йодид калия?

Щитовидная железа не способна отличать стабильный йод от радиоактивного (нестабильного). Она абсорбирует оба вида йода. ЙК предотвращает попадание радиоактивного йода в щитовидную железу. При приеме больших доз ЙК стабильный йод в препарате поглощается щитовидной железой, щитовидная железа «насыщается» и не может ближайшие 24 часа больше абсорбировать йод – ни стабильный, ни радиоактивный.

Как часто следует принимать йодид калия?

Употребление ЙК в дозе, превышающей рекомендуемую или более частый его прием, не обеспечивает большей защиты и может вызвать тяжелые побочные явления. Разовая доза ЙК защищает щитовидную железу в течение 24 часов. При воздействии радиоактивного йода более суток рекомендован прием разовой (суточной) дозы ЙК в течение нескольких дней.

Каковы побочные эффекты йодида калия?

Побочные эффекты могут включать расстройство желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, кожную сыпь и воспаление слюнных желез, формирование токсической аденомы, аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (аутоиммунного тиреоидита, диффузно-токсического зоба). При приеме рекомендуемой дозы ЙК побочные эффекты отмечаются редко. Они вероятны при:

приеме более высокой, чем рекомендуемая, дозы ЙК;

на фоне ранее диагностированных заболеваний щитовидной железы.

Кто может принимать йодид калия?

Наибольшему риску поражения радиоактивным йодом подвержена щитовидная железа плода и новорожденного. Новорожденные и дети раннего возраста имеют высокий риск развития рака щитовидной железы после воздействия радиоактивного йода. Эта группа детей должна получить однократную дозу ЙК (исключение: дети, находящиеся на грудном вскармливании при проведении йодной защиты у матери).

Новорожденные и дети раннего возраста, получившие более одной разовой дозы ЙК, подвержены риску развития гипотиреоза, что при отсутствии адекватного лечения может приводить к задержке нервно-психического развития. Младенцы, получившие более одной разовой дозы ЙК, должны наблюдаться эндокринологом с обязательным контролем уровня гормонов щитовидной железы.

Всем детям, подвергшимся загрязнению радиоактивным йодом, рекомендован прием ЙК, при отсутствии противопоказаний (известной аллергии на йод).

Молодым взрослым (от 18 до 40 лет), подвергшимся загрязнению радиоактивным йодом, рекомендован прием ЙК.

Беременные должны принимать йодид калия обосновано – только одну разовую дозу ЙК после выброса радиоактивного йода, так как он проникает через плаценту.

Женщинам, кормящим грудью, рекомендован прием только одной разовой дозы ЙК, если они подверглись загрязнению радиоактивным йодом.

Взрослым старше 40 лет не рекомендован прием ЙК, за исключением случаев, когда представители органов здравоохранения или управления чрезвычайными ситуациями сообщают, что ожидается заражение очень большой дозой радиоактивного йода.

Взрослые старше 40 лет имеют наименьшую вероятность развития рака щитовидной железы после выброса радиоактивного йода; более склонны к аллергическим реакциям или побочным эффектам от ЙК.

Как применяется йодид калия?

ВАЖНО: выдается в учреждении здравоохранения после произошедшей аварийной ситуации, связанной с радиоактивным йодом. Сейчас существуют специальные формы йодида калия (таблетки и жидкость), которые можно принимать внутрь.

Эти таблетки содержат высокую дозу йодида калия (130 миллиграмм (мг) или 125 мг). Для сравнения рекомендуемая суточная доза для взрослых 130 мг = 650 таблеткам калия йодида (известный как йодомарин 200®).

Для перорального жидкого раствора 1 миллилитр (мл) содержит 65 мг ЙК.

При воздействии радиоактивного йода рекомендовано принимать следующие суточные дозы:

новорожденным по 16 мг (исключение: дети, находящиеся на грудном вскармливании при проведении йодной защиты у матери);

младенцам и детям в возрасте от 1 месяца до 3 лет 32 мг;

детям в возрасте от 3 до 18 лет 65 мг;

взрослым 125-130 мг; женщинам, кормящим грудью, 125-130 мг.

Нанесение раствора йода наружно в виде йодной сетки на коже опасно! При длительном применении раствора йода спиртового 5% возможно появление йодизма, раздражение, ожоги, насморк, крапивница, слюноотделение, слезотечение, высыпания на коже.

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