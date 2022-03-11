Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком, заявила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева.

“Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом”, – отметила Инна Горбачева.

Сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани. В Украине заявили, что это провокация и что военных действий в отношении Беларуси не планировали и не планируют.

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