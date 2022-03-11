Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком, заявила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева.
“Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом”, – отметила Инна Горбачева.
Сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани. В Украине заявили, что это провокация и что военных действий в отношении Беларуси не планировали и не планируют.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!