Украинский певец получил огромную волну хейта в России за то, что как истинный патриот поддержал интересы своей страны и выступил против вторжения российской армии в Украину. Барских уже заявлял, что отказывается от концертов в России.

Теперь у себя в Instagram певец рассказал, что запрещает использовать свою музыку на территории РФ.

“Всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу чтоб моя музыка звучала в стране развязавшей войну в Украине! Я так же изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем Украинским артистам сделать то же самое!” – написал артист.

Макс Барских – русскоязычный певец. Но сейчас он написал первую песню на украинском.

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