Компания Quaise готова добывать безграничную энергию из сверхглубоких скважин

Основанный два года назад американский стартап Quaise активно занимается поиском инвесторов для реализации проекта получения геотермальной энергии через сверхглубокие скважины. На сегодняшний день уже удалось привлечь 63 млн. долларов, пишет Техкульт.

Суть идеи — в объединении традиционных методов бурения с использованием гиротронов, мощных линейно-лучевых вакуумных ламп мощностью в 1 мегаватт, генерирующих электромагнитные волны миллиметрового диапазона в мощном магнитном поле (для справки, гиротрон — разработка советских ученых из НИИРФИ, Нижний Новгород — прим. ред. Techcult.ru).

В процессе освоения возобновляемых источников чистой энергии (сегодня это преимущественно солнечная и ветровая энергия) ученые почти забыли об энергии геотермальной, запасы которой практически неисчерпаемы. Проблема в том, что получать ее можно лишь в местах активной вулканической деятельности.

Однако добраться до нее вполне возможно и в более спокойных местах — правда, для этого придется бурить сверхглубокие скважины. Увы, но сегодня соответствующих технологий для этого практически нет. Единственный удачный пример — Кольская сверхглубокая скважина глубиной более 12000 метров. Чтобы достичь такой глубины, буровикам понадобилось 20 лет (1970-1990 гг.). К сожалению, с 1994 г. этот уникальный объект законсервирован.

Для бурения более глубоких скважин придется решить ряд сложнейших инженерных проблем — в частности, найти технологию измельчения очень прочных спрессованных пород и извлечения их на поверхность. При этом специальному оборудованию придется работать при температурах около +200 °C, обеспечивая вращение буров на огромном расстоянии от поверхности.

Оптимальным вариантом может стать использование гиротрона мегаваттной мощности. С его помощью специалисты Quaise намерены достичь 20-километровой глубины за несколько месяцев, где температура достигает 500 °C. Далее туда будет закачиваться вода, превращаться в пар, а затем подаваться на турбины ТЭС для последующей выработки электроэнергии.

К 2028 году компания намерена переоборудовать выведенные для этого из эксплуатации старые угольные ТЭС.

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