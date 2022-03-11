Перед референдумом по изменению Конституции про то, что белорусское государство остается социально ориентированным и что у нас бесплатная медицина, не кричал только ленивый.

«Мы никогда не пойдем на то, чтобы уничтожить бесплатное здравоохранение. Мы будем его совершенствовать и развивать», – заявил Александр Лукашенко в Послании народу и парламенту.

Но, во-первых, хорошо известно, что бесплатного ничего не бывает в принципе. Белорусское здравоохранение мы финансируем своими налогами.

А во-вторых, такое ли оно бесплатное?

Опрос, проведенный Нацбанком в декабре минувшего года, показал, что 21,6% белорусов за последние три месяца имели крупные расходы на лечение себя или близких родственников. Главный банк страны поинтересовался, на что белорусами были потрачены самые крупные суммы. Выяснилось, что у 5,1% это были расходы на отдых и поездки за границу. У 9,3% – это были расходы на образование (свое или детей). 12,9% самые крупные суммы потратили на покупку или ремонт жилья (дома, дачи), 15,7% – на бытовую технику, 16,9% – на компьютерную технику или смартфоны. Но самый большой процент – пятая часть опрошенных – потратили деньги на лечение.

Если медицина у нас бесплатная, то за что платили люди? За походы к бабкам-шептухам? Да нет же! За лекарства, за анализы, за стоматологию, за посещение частных медицинских центров. Но в странах, где медицина страховая, эти расходы берут на себя страховые компании. Так что можно поспорить, что выгоднее простому человеку.

Ирина МОРОЗОВА.

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В ТЕМУ

Беларусь–Финляндия: так кто социально ориентирован?

Эксперт BEROC (аналитический центр эмигрировал из Беларуси) Олег Мазоль подготовил исследование, в котором сравнил социальную политику в Беларуси и скандинавских странах, главным образом, в Финляндии.

Приводим некоторые выдержки.

Социальные расходы

Государственные социальные расходы на душу населения в Финляндии и Швеции около 12 тысяч евро, в Норвегии – почти 17 тысяч евро. В Беларуси размер социальных расходов (в сумме расходы консолидированного бюджета и Фонда социальной защиты населения) менее тысячи евро на душу населения.

Сравнительный анализ структуры государственных социальных расходов в Беларуси и Финляндии показывает более высокую долю расходов на пенсионное обеспечение в Беларуси: на поддержку пожилых граждан и членов их семей в Финляндии направляется 45,1% расходов на социальное обеспечение, тогда как в Беларуси – 56,3%.

Пенсии

В Беларуси в рамках системы пенсионного страхования отчисления на пенсию по возрасту составляют 29% фонда оплаты труда, тогда как в Финляндии – 24,1%.

При этом пенсионер в Беларуси имеет право получить только 55% своего среднемесячного заработка, тогда как в Финляндии – 100%, умноженные на норму капитализации (1,5% за каждый год отчислений по пенсионному страхованию).

Также обращает на себя внимание, что размер социальной пенсии в Беларуси более чем в 10 раз ниже, чем в Финляндии.

В Беларуси с 2022 года для мужчин установлен возраст выхода на пенсию 63 года, для женщин – 58 лет, в Финляндии установлен минимальный возраст выхода на пенсию в 63 года для всех.

При этом в Финляндии действуют два возрастных критерия: допенсионный возраст (63 года), когда пенсионер уже имеет право на пенсию по возрасту, но получает пенсию в сниженном размере, и постпенсионный возраст (65 лет и старше), когда пенсия выплачивается в полном объеме.

Также существенно различаются подходы к распределению пенсионных отчислений, которые делали умершие члены семьи (пенсия по потере кормильца). Так, в Беларуси членам семьи пенсия назначается пропорционально заработку умершего родителя в размере 40% среднего заработка кормильца. В Финляндии членам семьи умершего распределяется от 50% до 133% его/ее пенсионных отчислений.

Также в Беларуси социальная пенсия по потере кормильца выплачивается только детям, тогда как в Финляндии бенефициарами выступают также и супруг/супруга.

На выплату пособий по болезни в Беларуси отчисляется 6% фонда оплаты труда, тогда как в Финляндии – 2,4%. Лечение в амбулаторных и стационарных условиях в Беларуси финансируется государством. В Финляндии лечение в государственных клиниках является также бесплатным, взносы на социальное страхование частично покрывают стоимость лечения в частных клиниках; социальное страхование предоставляет каждому гражданину 50 евро в год на лекарства, а также берет на себя от 40% до 100% стоимости каждого рецептурного лекарства на сумму свыше 4,5 евро.

Социальная помощь по беременности и родам в Беларуси выплачивается на протяжении 180 дней (пособие на дородовой уход – 1 месяц, пособие по беременности и родам – 126 дней, пособие в связи с рождением ребенка – 1 месяц), в Финляндии – в общей сложности в течение 392 дней (пособие по беременности и родам – 180 дней, родительское пособие – 158 дней, при этом предусмотрено пособие и на мужчину – отца ребенка – 54 дня).

Пособие по уходу за детьми в Беларуси финансируется за счет взносов работников и работодателей на социальное страхование, в Финляндии – эти пособия финансируются государством.

В Беларуси пособие на детей выплачивается до 18 лет, в Финляндии – до достижения ребенком 7-летнего возраста.

Пособия по безработице

Пособия по безработице в Беларуси носят символический характер. Максимальный размер пособия при условии участия безработного в мероприятиях по содействию занятости оказывается ниже (на 45%) бюджета прожиточного минимума.

В Финляндии безработный, который участвует в мероприятиях по содействию занятости, получает базовое пособие (32,4 евро в день), однодневный размер которого превышает месячные выплаты безработному в Беларуси (8–22 евро в месяц).

В Финляндии, если безработный ранее осуществлял добровольные отчисления в Фонд содействия занятости, он/она сможет дополнительно получать до 45% своего дневного заработка на последнем месте работы в рамках системы добровольного страхования от безработицы.

Безработные в Беларуси фактически не могут рассчитывать на финансово значимую для себя помощь от государства, поскольку размер пособия не позволяет обеспечить безработному даже прожиточный минимум.

Вопрос эффективности

В целом белорусская система социальной защиты предполагает тотальное доминирование государственных институтов. Все пособия, кроме взносов на страхование от несчастных случаев на производстве, собирает и выплачивает государственный Фонд социальной защиты населения. При этом сам фонд только аккумулирует взносы и распределяет их конечным получателям, он практически не осуществляет финансовой деятельности. В то же время в развитых странах пенсионная система оказывает значительное влияние на развитие национального рынка ценных бумаг. Действующая в Беларуси система пенсионного обеспечения функционирует неэффективно, испытывает постоянный дефицит финансовых ресурсов, несмотря на то что выплаты пенсионного обеспечения оказываются ниже, чем в развитых странах, а взносы граждан и предприятий – выше. Важной особенностью белорусской системы социального страхования является то, что взносы на пенсионное страхование и иные виды социального страхования работников являются государственной собственностью.

Публикация из № 20 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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