В компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

“В соответствии с федеральным законом “О противодействии экстремистской деятельности” Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (“Пропаганда терроризма”) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) Генеральной прокуратурой в Следственный комитет РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. В Генпрокуратуре сообщили, что, согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна от 11 марта, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

“Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации”, – заявили в ведомстве. В Генпрокуратуре сообщили, что Роскомнадзором ограничивается доступ к Instagram и Facebook. В Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории РФ в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, пояснили в Генпрокуратуре. Ранее в надзорном ведомстве сообщали о причастности Facebook к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.

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