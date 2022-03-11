Своей статьей «Какая политическая реформа нужна Беларуси» профессор В.Оргиш продолжил разговор по давно поднятой им теме. На повестке дня остро стоит вопрос модернизации общественно-политического процесса, в котором системно будет участвовать оппозиция. Как обустроить страну, государство, чтобы образовавшийся после событий 2020 года раскол в обществе был преодолен, – проблема, можно сказать, номер один.

Доктор философии видит ее решение в модернизации системного политического процесса на основе вхождения в него той части белорусской оппозиции, которая настроена реформистски, не приемлет радикалистских идей и способна взаимодействовать с правящей элитой. Безусловно, без политической реформы системная деятельность оппозиции невозможна, как невозможны и честные выборы, и честный суд, о чем, например, простодушно мечтает Ирина Мальцева (см. статью «В кривом зеркале видите жизнь, Вячеслав Петрович», «НВ» №14).

Рассуждая о кривых зеркалах, в которые якобы смотрится профессор, она упрекает, что он как-то не так да и не туда смотрит.

А куда смотрит госпожа Мальцева? Складывается впечатление, что ее взоры по-прежнему обращены в сторону баррикад. Вероятно, она имеет на это право. Но возникает вопрос: каковы результаты многолетнего внесистемного существования оппозиции и ее баррикадной стратегии?

Приходится с горечью констатировать: результаты, увы, печальные. Профессор Оргиш, кстати, оставил в стороне свои личные переживания и оценки по этому поводу. Это объясняется в первую очередь его методологическими соображениями. Существуют три основных метода познания: логический, исторический и метод восхождения от абстрактного к конкретному. Разъяснять их суть не буду. Отмечу лишь, что В.Оргиш выбрал логический метод анализа белорусского политического процесса. Он предполагает исследование явления в «чистом (сущностном) виде», экспликацию (выявление) логической сути процесса, то есть предполагает абстрагирование от оценок, личных предпочтений, подробностей и пр.

Поскольку проблема политической реформы заживо затрагивает интересы разных субъектов, то выбор метода вполне оправдан. В данном случае важно было не «собачиться» и не доказывать свою правоту или неправоту. Важно было показать явление в чистом (сущностном) и логически обоснованном виде. Показать общую линию, закономерность развития политического процесса. Мой коллега, я считаю, с этой задачей справился успешно.

Профессор предлагает изменить этику отношений между властью и оппозицией, строить их на основе взаимного уважения и компромисса. Предлагает начать движение к политической реформе через принятие Закона об оппозиции, в котором следует, помимо всего прочего, предусмотреть ее финансирование из государственного бюджета (в первую очередь партии).

Напомню: более десяти лет назад, будучи председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и сопредседателем Объединенных демократических сил Беларуси, я пытался, с подачи профессора Оргиша, внести вопрос о системном статусе оппозиции в повестку дня, донести этот вопрос до высшего политического руководства и до моих товарищей по коалиции.

Мои соратники и я исходили из того, что надо изменить стратегию и тактику демократических сил. Мы предложили демократическим силам новую стратегию – «За диалог и консолидацию». Обратились к власти с призывом начать «Новую политику», основанную на принципах пяти «К»: конструктивизм, компромисс, конвергенция, консенсус, консолидация. Позже, в мае 2012 года, для продвижения этих инициатив нами был создан Оргкомитет по формированию республиканского общественно-просветительского объединения (РОПО) «Социал-демократы за диалог и консолидацию».

Первыми шагами к реформе политической системы мы считали формирование конструктивной оппозиции и, как следствие, ее диалог с властными субъектами самых разных уровней.

Мы понимали, что если не поменять «баррикадную» стратегию и тактику демократических сил, если ориентироваться только на радикальные, революционные методы и подходы, то внесистемная оппозиция так и будет оставаться вне системы, а власть будет оставаться в руках системы, правящего класса.

Замечу, что в коридорах власти были люди, которые если и не разделяли, то всё-таки прислушивались к инициативам. У нас состоялись соответствующие встречи с представителями высшего эшелона власти.

Несмотря на необоснованное сопротивление моих коллег по оппозиции, мы всё-таки смогли продвинуть наши инициативы достаточно далеко. Они были на слуху и в оппозиции, и в коридорах власти. Положения стратегии о развитии диалога, о консолидации белорусского социума, о месте оппозиции в системном политическом процессе, о модернизации политической системы и др. были многократно озвучены даже на страницах газеты Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня». Эти положения получили широкое освещение в негосударственной прессе, в том числе и в «Народной Воле».

С позицией по эволюционной трансформации Беларуси были ознакомлены партнеры на востоке и западе. Наша точка зрения в то время коррелировалась с начатым комиссаром Штефаном Фюле диалогом с белорусским обществом и властями. Ее как будто бы с пониманием восприняли в Европе. Однако, к сожалению, только на словах.

В предложенной ныне В.Оргишем статье мы видим, как он последовательно вновь и вновь предпринимает попытку найти рецепт, способный приблизить белорусское общество к политической реформе, которая и откроет путь к честным выборам и честному суду, о чем искренне мечтает Ирина Мальцева.

Анатолий ЛЕВКОВИЧ, кандидат философских наук, доцент, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) в 2006–2012 годах.

Публикация из № 20 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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