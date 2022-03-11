В связи с экономическими санкциями и ограничениями в отношении некоторых банков стали появляться новости о перебоях в работе маркетплейсов и интернет-магазинов.

AliExpress дал Блогу Гродно s13.ru официальный комментарий с актуальной информацией по условиям оплаты на сегодняшний день:

«AliExpress Россия – это российская компания, которая действует в Республике Беларусь, России и странах СНГ. Все платежи для пользователей AliExpress Россия в Республике Беларусь осуществляются в обычном режиме, кроме карт банков, которые столкнулись с ограничениями зарубежных платежей. Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем для наших пользователей.

Совместное предприятие в сфере электронной социальной коммерции является отдельной компанией от глобальной AliExpress, которая представлена в других странах».

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