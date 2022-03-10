Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон “Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов”.

“Указанный закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это вызвано военной необходимостью) Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, а также его резидентов”, – говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

Согласно Закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости.

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