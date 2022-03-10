Международная система денежных переводов Western Union заявила, что останавливает работу в Беларуси и России. Ранее белорусские банки сообщали, что переводы недоступны с 23 февраля. В то же время у некоторых клиентов транзакции все же проходили. Теперь компания заявила, что прекращает работу в нашей стране.

По информации Нацбанка, в начале года с системой Western Union работали девять белорусских банков, пишет Onliner.

Это «БСБ Банк», «Беларусбанк», «Технобанк», «Банк ВТБ», «Банк „БелВЭБ“», «Белинвестбанк», «Белагропромбанк», «БТА Банк», «БНБ-Банк».

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