Aлександр Лукашенко сообщил, что на Чернобыльскую АЭС направлены белорусские специалисты для восстановления ее энергоснабжения.

“Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. По временной схеме придется, наверное, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность чернобыльской станции”, – сказал Лукашенко. Его цитирует Белта.

Как заявил Лукашенко ранее в четверг на совещании с руководством Минобороны, накануне вечером у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российский коллега проинформировал о ситуации в районе Чернобыльской АЭС.

“Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии”, – сказал Лукашенко.

Накануне Укрэнерго сообщило, что в результате аварийного отключения воздушной линии электропередач 750 кВ все объекты Чернобыльской АЭС остались без электроснабжения и обесточены.

На площадке ЧАЭС включены аварийные дизельгенераторы для обеспечения питания систем, важных для безопасности. При условии безаварийной работы запаса топлива для генераторов хватало на 48 часов, из которых почти половина уже прошли.

“Обесточивание Чернобыльской АЭС не позволяет контролировать параметры ядерной и радиационной безопасности на объектах предприятия”, – утверждает “Укрэнерго”.

В МАГАТЭ заявили, что отключение электроэнергии на Чернобыльской АЭС “нарушает принцип безопасности в части обеспечения бесперебойного энергоснабжения”, но “в данном случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность”.

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