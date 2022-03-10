Бывший президент России, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил российским бизнесменам, попавшим под санкции, делать котлеты и булки, вместо ушедшего с рынка McDonald’s, пишет Смартпресс.

В своем посте в Facebook политик высказался о том, что иностранным компаниям, покинувшим российский рынок, вернуться назад будет непросто.

“Пример – 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями”, – поделился своими наблюдениями Медведев.

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