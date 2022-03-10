Встреча глав МИД России и Украины в Анталье завершилась
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал пресс-конференцию после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Агентство Рейтер передает его слова о том, что они не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.
Вместе с тем, Кулеба заявил, что готов вновь встретиться с Лавровым в таком же формате.
“Россия не планирует нападать на другие страны, и в Украину Россия также не нападала”, — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Кулебой, пишет ОНТ Ньюс.
Лавров: “Те, кто накачивают Украину оружием и отправляет туда наемников, должны понимать ответственность за свои действия”.
“Россия будет делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в решающих областях жизни”, — заявил Лавров.
Также он сказал, что затронул с Кулебой тему возможности переговоров президентов, пишет ТАСС.
“Путин не отказывается от встречи с Зеленским, когда-нибудь она может состояться”, — заявил Лавров.
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