Крупнейшие китайские производители смартфонов сообщили о сокращении экспорта своей продукции в Россию. Это связано с экономической ситуацией на фоне западных санкций, а именно — с обвалом курса рубля.

Помимо Huawei и Xiaomi, поставки сокращает и китайская Oppo. Общий объем экспорта гаджетов от этих компаний в нашу страну упал как минимум наполовину после начала специальной военной операции на территории Украины, пишет Lenta.ru со ссылкой на Financial Times.

На китайские бренды приходится около 60 процентов российского рынка смартфонов. По утверждениям одного из бывших высокопоставленных сотрудников Xiaomi, «с деловой точки зрения» для компаний разумно проследить за дальнейшим развитием ситуации.

Снижение курса рубля привело к тому, что в российской валюте цены должны быть выше, однако подобные меры могли бы затруднить продажи. К тому же эксперты не исключают, что Пекин также может столкнуться с вторичными санкциями из-за России.

В последние годы китайские предприятия, изготавливающие разнообразную технику от смартфонов до кондиционеров, делали ставку на Россию в надежде на рост продаж за рубежом на крупном рынке. Двусторонняя торговля стран в прошлом году достигла рекордных объемов, причем на Китай приходилось 14 процентов российского импорта.

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