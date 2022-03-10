Из России уходят водка Финляндия и виски Джек Дэниелс

Американская компания Brown-Forman, производящая известный виски Jack Daniel’s и водку Finlandia, останавливает деятельность на российском рынке.
Отмечается, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.
Компания Brown-Forman — один из крупнейших производителей спиртных напитков. Она, в частности, является производителем виски Jack Daniel’s и водки Finlandia, пишет Thinktanks.by.
Ранее экспорт в Россию решил приостановить производитель спиртных напитков Diageo (DGE.L), компании принадлежат бренды Guinness, Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Black Label, J&B, Baileys, Captain Morgan, Gordon’s.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!