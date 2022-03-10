Футбольный клуб Абрамовича “Челси” под санкциями

Сегодня утром Великобритания ввела персональные санкции против двухсот граждан России, включая президента Владимира Путина и близких к нему бизнесменов. Среди них Роман Абрамович – и это сразу же ударило по футбольному клубу “Челси”, которым он владеет с 2003 года.

В клубе парализована любая финансовая деятельность: он не может продавать билеты, заключать или продлять контракты с игроками. Закрылся даже клубный магазин с атрибутикой. Пока неизвестно, смогут ли в этих условиях футболисты, тренеры и персонал получать зарплату.

В последние дни Роман Абрамович активно пытался продать “Челси”, покупатели с предложениями были, но стороны не договорились. Теперь власти Великобритании настаивают на том, чтобы Абрамович не получил денег от этой сделки. Впрочем, ранее сам бизнесмен и так говорил, что планировал вырученные средства потратить на благотворительные проекты в Украине, пишет BBC News.

В сообщении британского правительства говорится, что речь идет о полном замораживании активов и запрете на поездки. Таким образом, Абрамовичу запрещен въезд в Великобританию.

Объявляя о санкциях, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что “Британия не станет тихой гаванью для тех, кто поддерживает вторжение России в Украину”.

Одновременно с Абрамовичем под санкции попали глава “Роснефти” Игорь Сечин, миллиардер Олег Дерипаска, глава “Газпрома” Алексей Миллер, глава “Транснефти” Николай Токарев, руководитель ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров банка “Россия” Дмитрий Лебедев.

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