Беларусь исчезла из раздела «вакансии» на сайте EPAM (а также Wargaming и Intransition). “dev.by” спросил у компаний, означает ли это, что они перестали нанимать сотрудников в белорусский офис?

Комментарий EPAM:

В связи с тем что большая часть клиентов накладывает все больше ограничений на работу из Беларуси, дополнительный найм сотрудников на этом рынке приостановлен. Мы приглашаем специалистов, заинтересованных в работе с EPAM, присоединяться к компании в других наших офисах с возможностью дальнейшего перевода в белорусское подразделение, если клиентские ограничения изменятся.

Беларусь входила в топ-5 самых популярных локаций в EPAM по числу вакансий. В августе прошлого года Аркадий Добкин заявил, что компания не собирается уходить из Беларуси. В октябре Добкин повторил, что EPAM продолжит работать в Беларуси, будет стремиться улучшить условия для местных сотрудников.

Беларусь долгое время была самой крупной локацией производственных специалистов EPAM. По итогам прошлого года этот статус перешел к Украине. Из-за войны Украины теперь тоже нет в списке локаций EPAM для найма.

Кроме того EPAM убрал все вакансии для желающих работать в России. На днях компания заявила, что приостанавливает работу с клиентами из России и выделит 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для 14 тысяч своих сотрудников и их семей в Украине.

Компания Wargaming на своем сайте на данный момент вообще убрала вакансии для всех локаций, а не только для работы в Беларуси.

На белорусском сайте компании Itransition сначала исчезли вакансии для работы сотрудников в России и Украине, но остались вакансии для Беларуси. Сейчас сайт itransition.by не открывается. При попытке его загрузить открывается сайт itransition.com. Но здесь мы не нашли вакансий для работы в Беларуси, Украине и России.

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