Елена Яковлева не может вывезти тело отца с Украины, чтобы похоронить

Елена Яковлева сообщила печальную новость — у нее скончался отец. Ужасно еще и то, что из-за ситуации на Украине артистка не может похоронить родственника.

Елена Яковлева крайне редко высказывается на политические темы. Вместо этого она предпочитает говорить о творчестве и карьерных планах. Вот только на этот раз звезда решила призвать власть имущих к немедленному открытию гуманитарных коридоров на Украине. Требование Яковлевой связано с личной трагедией, пишет StarHit.

«Дайте возможность похоронить моего отца. Откройте гуманитарные коридоры! Откройте проходы хотя бы для детей и их мамочек. Я понимаю, как это все ужасно для мамочек с детьми», — поделилась переживаниями артистка.

При этом Яковлева не стала пояснять, что именно произошло с близким человеком. Не уточнила она и день, когда отец скончался. Напомним, что Елена Алексеевна выросла в Харькове. Именно там она начала делать первые карьерные шаги. В 1980 году звезда покинула малую родину, но на Украине остались жить многие члены ее семьи.

Разумеется, поклонники поспешили принести соболезнования артистке, посоветовав ей не опускать руки. «Какой ужас! Очень вам сочувствую»; «Соболезную вашей утрате»; «Держитесь, это большая потеря», — делились мнениями фанаты.

Власти России и Украины уже несколько дней пытаются организовать безопасные гуманитарные коридоры. Ранее несколько тысяч людей все-таки смогли покинуть города, но уехать удалось далеко не всем. Режим тишины то и дело прерывается, что мешает эвакуации населения.

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