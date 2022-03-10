Два бокала пива в день повреждают мозг как 10 лет естественного старения

За основу исследования взяли данные МРТ-сканирований из коллекции британского биобанка UK Biobank, которая считается крупнейшей в мире. Ученые сумели разыскать и опросить 36 678 пациентов и сравнить информацию от них с полученными снимками. Выборка получилась спорной, так как в ней представлены только европейцы среднего возраста, проживающие на территории одной страны. Однако этого хватило для выявления закономерностей, пишет Техкульт.

Выяснилось, что употребление спиртного провоцирует изменения в структуре и связности головного мозга, он физически уменьшается в объеме, причем по-разному в отдельных долях. Все это напоминает естественное угасание в силу старения, и ученые сумели рассчитать пропорции. Половина бокала пива эквивалентна 6 месяцам старения, но уже один полный бокал действует на мозг как 2 года старения. Доза в 1,5 бокала равна 3,5 годам деградации, а два бокала пива или один вина бьют по мозгу как 10 лет естественного старения.

У исследователей осталось много вопросов: например, сохранится ли эффект, если пить не каждый день, а только один день в неделю, зато очень много? И возможен ли обратный процесс, если перестать употреблять спиртное, или же это просто затормозит деградацию? Увы, данных слишком мало, и нужны новые исследования в этой области.