Двое водителей-белорусов погибли при авиаобстреле города Коростень в Житомирской области. Об этом в комментарии для местного телеканала сообщил глава города Владимир Москаленко.

Всего в результате обстрела погибло три человека: один умер на месте, двое получили ранения, несовместимые с жизнью.

Владимир Москаленко рассказал, что белорусские водители в момент обстрела по случайности находились на территории бывшего молокозавода — попросили постоять там некоторое время. “Не знали, что с белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить наши города”, — сказал Владимир Москаленко.

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