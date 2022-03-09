Тurkish Airlines продлила приостановку рейсов из Стамбула в Минск по 14 марта.

Об этом сообщила пресс-служба минского аэропорта. Ранее отмена была введена до 8 марта.

Кроме того, авиакомпания “Икар” (PegasFly) отменяет рейсы по маршруту Калининград-Минск-Калининград до конца действия зимнего расписания (по 26 марта).

Также не состоится рейс авиакомпании “Азимут” из Минеральных Вод в Минск и обратно 10 марта.

В свою очередь, «Белавиа» продлила отмену рейсов в Краснодар и Тель-Авив. Пока ненадолго. Рейсы в Краснодар не будут выполняться 9 и 13 марта, а в Тель-Авив — 10 и 13 марта.

Полеты в эти города не выполняются с момента начала вторжения РФ в Украину. Тогда Россия закрыла для гражданских судов воздушное пространство вдоль границ с Украиной и Беларусью, а также на юге РФ.

Есть и хорошая новость для желающих улететь из Минска. Авиакомпания Georgian Airways возобновляет рейсы из Тбилиси в Минск и обратно. Авиакомпания заявила, что рейсы будут продолжаться до 25 марта. Пока известно, что рейсы будут совершаться четыре дня в неделю, со вторника по пятницу. Вылет из Тбилиси запланирован на 5:00. Самолет в Минск прибудет уже в 9:15. Спустя час — вылет в столицу Грузии.

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