«Ситуация близка к коллапсу». Улетевшие в Грузию минчане рассказали, сколько сейчас стоит снять квартиру в Тбилиси

Цены на арендное жилье растут, причем это происходит теперь каждый день. К желающим снять квартиру белорусам прибавились россияне и украинцы. За последнее время в эту страну по некоторым данным приехало около 70 тысяч человек, пишет Realt.by.
Минчанка Анастасия живет Тбилиси с августа прошлого года, по мере сил помогает прилетающим знакомым и друзьям из Беларуси найти жилье. По ее словам, сейчас ситуация с арендным жильем в Тбилиси близка к коллапсу — число желающих снять квартиру увеличивается, хороших предложений уже почти не осталось.
— Еще недавно можно было снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом в лучшем районе Тбилиси за 300 долларов, теперь за эти деньги нереально что-то найти даже на окраине. Жилье в районах в 30−40 минут на такси от центра типа нашей двушки стоит реально 500 долларов. Если говорить про центр, то здесь цены уже 600−1000 долларов и выше. Из своего опыта могу сказать, что местные риэлторы перегружены, они просто не отвечают, а посты об аренде в телеграм-каналах живут не дни, а часы и минуты. Через час на квартиру уже очередь.
Анастасия говорит, что были случаи, когда выставляют квартиры без цены и адреса, а люди пишут о готовности снять.
— Мои знакомые еще неделю назад сняли квартиру с двумя комнатами с хорошим ремонтом в престижном загородном районе за 500 долларов. Сейчас такая же квартира стоит в два раза дороже. Сейчас уже не время ходить и смотреть варианты, рынок трещит, свободных квартир становится все меньше.
По мнению Анастасии, ситуация может измениться, когда люди начнут уезжать в другие страны или в другие города с более дешевой недвижимостью. Например, в Кутаиси, Рустави, Телави, Батуми.
Еще один бывший минчанин Дмитрий снимает квартиру в Тбилиси с осени прошлого года.
— Квартиру, которую я снимаю в районе Сололаки, в том году можно было снять за 400 долларов в месяц (на долгий срок), а сейчас 600, — рассказывает он. — Люди, которые прилетают сейчас, ищут квартиры до 500, а по факту приличное жилье на семью (не студия и не бабушатник) — стоит от 700 долларов. Многие, как я понял, рассматривают Грузию как транзитную точку. Поэтому жилье берут разное, перекантоваться месяц-два.
В других грузинских городах, по информации Дмитрия, квартиры дешевле — от 350 долларов. Но цены растут буквально каждый день.
— Нередко в этих городах снимают дома, — говорит он. — Получается дороже, но можно разбить аренду с другой семьей пополам, места хватает. Дома берут и под офисы небольших компаний, которые переезжают в полном составе. Например, в хорошем районе Тбилиси дом на два этажа с 8 комнатами стоит 2500 долларов в месяц плюс коммунальные.
Собеседники озвучили еще одну проблему для приезжих с белорусскими и российскими паспортами — некоторые объявления об аренде публикуются с пометкой «не белорусам и не русским». Хорошая новость — явление это не массовое.
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