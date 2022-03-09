«Ситуация близка к коллапсу». Улетевшие в Грузию минчане рассказали, сколько сейчас стоит снять квартиру в Тбилиси

Цены на арендное жилье растут, причем это происходит теперь каждый день. К желающим снять квартиру белорусам прибавились россияне и украинцы. За последнее время в эту страну по некоторым данным приехало около 70 тысяч человек, пишет Realt.by.

Минчанка Анастасия живет Тбилиси с августа прошлого года, по мере сил помогает прилетающим знакомым и друзьям из Беларуси найти жилье. По ее словам, сейчас ситуация с арендным жильем в Тбилиси близка к коллапсу — число желающих снять квартиру увеличивается, хороших предложений уже почти не осталось.

— Еще недавно можно было снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом в лучшем районе Тбилиси за 300 долларов, теперь за эти деньги нереально что-то найти даже на окраине. Жилье в районах в 30−40 минут на такси от центра типа нашей двушки стоит реально 500 долларов. Если говорить про центр, то здесь цены уже 600−1000 долларов и выше. Из своего опыта могу сказать, что местные риэлторы перегружены, они просто не отвечают, а посты об аренде в телеграм-каналах живут не дни, а часы и минуты. Через час на квартиру уже очередь.

Анастасия говорит, что были случаи, когда выставляют квартиры без цены и адреса, а люди пишут о готовности снять.

— Мои знакомые еще неделю назад сняли квартиру с двумя комнатами с хорошим ремонтом в престижном загородном районе за 500 долларов. Сейчас такая же квартира стоит в два раза дороже. Сейчас уже не время ходить и смотреть варианты, рынок трещит, свободных квартир становится все меньше.